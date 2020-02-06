Лукашенко заявил, что Россия пытается поставить Белоруссию на колени

Минск, 6 февраля. Россия встала в позу и пытается поставить Белоруссию на колени в вопросе поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, позиция Минска в переговорах с Москвой такова: Белоруссия хочет, чтобы РФ поставляла ей нефть беспошлинно, но если это невозможно, тогда продавала по мировым ценам.

Но, по словам Лукашенко, РФ встала в позу и нас (Белоруссию) «на колени пытается поставить».

«В России не соглашаются и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — посетовал он.

Напомнил Лукашенко и о том, что беспошлинные поставки были заменены налоговым маневром.

«Дурачков нашли», — возмутился политик.

Напомним, Россия и Белоруссия не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, в связи с этим 3 января РФ приостановила поставки этого топлива в республику. 20 января СМИ сообщили о том, что стороны прекратили диалог по этому вопросу.

При этом Лукашенко заявил, что готов покупать нефть за пределами России по мировым ценам. Накануне, 5 февраля, появилась информация, что в конце недели Москва и Минск проведут переговоры по формированию цен на нефть и газ.

На фоне заявлений лидера Белоруссии о готовности отказаться от российской нефти и закупать топливо у других стран, нельзя не вспомнить его же заявления в конце декабря минувшего года. Тогда он сообщил, что Белоруссия намерена купить у РФ в 2020 году почти 22 млрд кубометров газа и 24–25 млн т нефти. Главное, чтобы стоимость на них не превышала уровня прошлогодних цен.

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, вопрос о цене поставляемой Белоруссии нефти должны решать коммерческие компании.

«Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий», — подчеркнул он.

Новак также напомнил, что Минэнерго в этом процессе никогда не участвовала, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры.