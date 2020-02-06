Украинский блогер Волгин шокирован зверской выставкой в Киеве

Киев, 6 февраля. Украинский блогер Михаил Волгин шокирован выставкой в Киеве, на которой прославляются украинские самостийники, боровшиеся за отделение от России.

На Крещатике появились агитационные плакаты от нового руководства Украины «Сохранение милитаристских традиций», «Военные операции», «Украинское войско 1917-1921». На баннерах изображена символика украинских военных формирований в виде черепов, портреты и биографии националистов, например, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Андрея Мельника.

«Посмотрите на это зверство: «Украинское войско 1917–1921 год». Здесь ходят дети, граждане. Посмотрите, как эти звери с саблями крошат других людей — красноармейцев. И все это называется «Освобождение Винницы в 1919 году». Звери они и есть звери», — прокомментировал блогер один из стендов выставки.

Волгин возмущен, что представленные на плакатах картинки считают на Украине символикой, а серп и молот и другие символы Советского Союза — под запретом.

В последние годы на Украине неоднократно звучали заявления против Советского Союза и России. Например, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил объявить «оккупацией» время пребывания Украины в составе Советского Союза. В России заявление украинского эксперта вызвало недоумение и получило массу критических высказываний.