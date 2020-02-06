Shell и Wintershall Dea отреагировали на угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2»

Москва, 6 февраля. Инвесторы проекта «Северный поток — 2», крупнейшие европейские компании Shell и Wintershall Dea, не предпринимают никаких действий в связи с угрозой введения новых санкций США. Это следует из ответов официальных представителей компаний на вопросы Федерального агентства новостей.

«Мы не строим свои планы на основе предположений СМИ. И не гадаем, произойдут те или иные, предсказанные ими, события в будущем», — заявил ФАН советник по работе со СМИ компании Shell Игорь Черняховский.

«Мы внимательно следим за развитием событий в США, но не хотели бы развивать тему спекуляций вокруг «Северного потока — 2», — в свою очередь заявил ФАН вице-президент по корпоративным коммуникациям компании Wintershall Dea Майкл Зассе.

В обеих компаниях отказались предположить сроки запуска «Северного потока — 2», ссылаясь на то, что их роль сводится к кредитованию проекта и никак не затрагивает аспекты непосредственно строительства газопровода.

4 февраля в немецкой газете Handelsblatt появилась информация о том, что уже в феврале-марте США могут ввести санкции не только против строителей газопровода «Северный поток — 2», но и против инвесторов проекта, а так же покупателей российского газа.

В декабре 2019 года США пригрозили ввести санкции против швейцарской компании Allseas, которой принадлежат корабли-трубоукладчики, строившие «Северный поток — 2». После того как глава компании получил от американских сенаторов письмо с ультимативными требованиями, Allseas прекратила строительство и вывела свои суда из Балтийского моря. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие высокопоставленные российские чиновники заявили, что Россия достроит трубопровод собственными силами. Президент России Владимир Путин заявил, что газ в Европу пойдёт по этому трубопроводу на позднее первой декады 2021 года.