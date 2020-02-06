Марионетка Сороса предварительно победил в первичных выборах демократов

На первичном голосовании (так называемые кокусы) Демократической партии США в штате Айова случился небольшой, но значимый для всего последующего американского политического процесса конфуз. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Беспрецедентная ситуация

Местные демократы третьи сутки не могут посчитать, какой кандидат лидирует по итогам волеизъявления либерально настроенных избирателей штата. Ситуация беспрецедентная, поскольку Айова — штат компактный как по географическим размерам, так и по количеству проживающего там населения. После обработки 97% бюллетеней предварительным лидером политической гонки в Айове назван Пит Буттиджич, открытый гей, экс-мэр маленького городка Саут-Бенд в штате Индиана.

Несмотря на то, что прочие кандидаты, в том числе и политический противник Буттиджича — социалист Берни Сандерс, пока воздерживаются от комментариев по поводу итогов голосования, мэр Пит (как неофициально называет Буттиджича американская пресса) успел созвать митинг сторонников и открыто заявить в эфире телеканала CNN, что он победитель.

При этом 3% бюллетеней еще не посчитано, поэтому все еще может измениться. Отставание Сандерса от Буттиджича мизерное — всего 0,1 %. Для сравнения Барак Обама в 2008 году одолел соперников по кокусам в Айове с солидным перевесом — в 8 %. Но главное вовсе не сам факт странной, неубедительной и до конца не подтвержденной победы Буттиджича, а внезапный сбой в новой системе подсчета голосов под названием Shadow («Тень»), которая была создана для быстрого и оперативного сбора данных со всех избирательных участков в ходе первичного голосования демократов.

Ключевой инвестор

Ключевой инвестор компании Shadow Inc., разработчика данной системы — фирма под названием ACRONYM. Один из членов Совета директоров этой фирмы — Дэвид Плуфф, организатор предвыборной кампании Обамы. Известно, что руководители ACRONYM питали личную неприязнь к Берни Сандерсу. Кроме того, сама компания Shadow создана бывшими техническими экспертами из предвыборного штаба Хиллари Клинтон 2016 года — Нимирой и Кристой Дэвис.

Ситуацию с провалом своевременного подсчета голосов усугубляет тот факт, что среди крупнейших инвесторов компании Shadow числится миллиардер Джордж Сорос и предвыборный штаб кандидата... Пита Буттиджича.

По понятным причинам столько совпадений на пустом месте не бывает. Вероятно, технический сбой был заранее спланирован, а отсрочка объявления результатов голосования в Айове — это инструмент воздействия на электорат со стороны политического истеблишмента демократов, который желает видеть Пита Буттиджича конкурентом Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Пока окончательные результаты кокусов в Айове не объявлены весть о неокончательной победе мэра Пита передается по большинству американских телеканалов. Это значит, что сложно-произносимую фамилию Буттиджич теперь слышат все американцы, многие из них впервые.

Это циничный и расчетливый ход элиты Демократической партии и ее спонсоров, чтобы создать дополнительный пиар своему кандидату и утопить независимого Берни Сандерса, который, вероятно, и победил в Айове.

Кто такой Буттиджич

Такая мощная и грубая поддержка Буттиджича со стороны американских либеральных СМИ и демократической верхушки заставляет задаться простым вопросом: кто такой этот Пит Буттиджич? Это политик с выхолощенной и причесанной биографией. Выходец из семьи вузовских преподавателей, школьный отличник, знаток нескольких иностранных языков, закончил бакалавриат Гарварда и американского филиала Оксфорда по философии, политологии и экономики.

Буттиджич начинал свою политическую карьеру как мелкий агитатор за Барака Обаму, позже работал в консалтинге, в частности, в скандальной компании McKinsey, которая специализировалась на подавлении профсоюзного движения не только в США, но и в других странах мира. Есть мнение, что McKinsey тесно сотрудничала с ЦРУ. Чем именно там занимался Буттиджич неизвестно.

Бизнес-карьера Буттиджича — это одно сплошное белое пятно. Его политический путь известен больше. В разгар протестов «Occupy Wall Street» в 2010 году Буттиджич попытался внедриться в так называемую Чайную партию (Tea Party) — группу агрессивно настроенных активистов и начинающих политиков, среди которых костяк составляли американские консерваторы. Сохранилась видеозапись речи Буттиджича перед сторонниками Чайной партии. Теперь это видео Буттиджичу часто ставят в вину коллеги-либералы, доказывая его связь с фанатиками из ультраправого политического лагеря.

Далее Буттиджич окончательно решил связать свою судьбу с демократами и в 2012 году победил на выборах главы родного стотысячного города — Саут-Бенд. Там уже 40 лет мэрами оказываются только члены Демократической партии.

Несмотря на обязанности мэра, Буттиджичу было позволено уехать почти на семь месяцев на прохождение воинской службы. Нет никаких сведений, какие именно задачи он выполнял, когда поступил на службу в разведку ВМФ США. Известно только, что Буттиджич с марта по сентябрь 2014 года находился в Афганистане, где якобы занимался подрывом финансовой поддержки террористических ячеек запрещенной в России «Аль-Каиды»1. Впрочем, никаких конкретных подтверждений этому нет. Зато известно довольно много фактов о том, кто платит за предвыборную кампанию Буттиджича, и кто его поддерживает.

Список спонсоров

Несмотря на то, что Буттиджич еще совсем недавно был одним из сотен обыкновенных провинциальных мэров, его предвыборная кампания буквально завалена долларовыми купюрами. Среди его спонсоров: несколько крупных инвесторов-миллиардеров Уолл-Стрит — Билл Экман, Филипп Лаффон и Сет Кларман, известные лоббисты и директора корпораций.

После того, как Буттиджич обнародовал список «финансовых попечителей» своей предвыборной кампании, простые избиратели, которые ранее пожертвовали мэру Питу по несколько долларов, потребовали свои деньги назад.

Наибольший интерес представляет список американских силовиков — сторонников Буттиджича, среди которых множество экс-офицеров ЦРУ и прочих ветеранов спецслужб.

Ранее сообщалось, что Буттиджич получил рекордную официальную поддержку от 218 специалистов в области внешней политики и национальной безопасности. Горячий сторонник Буттиджича — бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид С. Коэн, разработчик санкционных мер против России, Ирана и Северной Кореи. О своей поддержке Буттиджича объявил Мэтт Качмарек — бывший член Совета безопасности США, который лично отвечал за бескровный переворот в Бразилии против тогдашнего президента Дилмы Русеф.

Однако важно помнить, что по сравнению с 2008 и 2012 годами правила политической игры изменились, американский избиратель стал более критичен к представителям истеблишмента. И кто бы не стоял за Буттиджичем, самая активная фаза борьбы за лидерство в Демократической партии еще впереди.

1 Организация запрещена на территории РФ.