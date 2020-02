Астролог Володина назвала причину ухода принца Гарри из королевской семьи

Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Если не забыли, ставьте лайк❤️! Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее… Одним принцем в мире только что стало меньше. Но пост не об этом, а о моем прогнозе «Волны судьбы» ????. ⠀ Уран разбирали на примере Абхазии. Пришла очередь Нептуна, который, пройдясь по Марсу в гороскопе Гарри Виндзора, заставил принца ????отказаться от королевских полномочий. Вспоминайте мой прогноз: ЯНВАРЬ-2020 финалит важные события у всех, кто переживал их в МАЕ, ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ-2019. Он позволяет завершить цепь событий, а полное прозрение ждет в феврале. ⠀ Дата рождения Гарри (15.09.84) есть в группе MAN «Бесплатного прогноза-2020» (акт. ссылка в профиле или набирайте https://www.astrogift.ru/horoscope/2020.shtml). Это предвещает скандалы, интриги, а главное дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе ????. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна. ⠀ Гарри попал в его лапы еще в 2019-м году. История началась в МАЕ-2019, когда родился Арчи ???? (родители сразу «записали» ребенка без титула, 1-я ошибка), вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а «бабуля» ни капли не смягчилась к избраннице внука. ⠀ Дальше, в ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ-2019, в полном соответствии с моим прогнозом, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как «достали» журналисты и как они страдают от придворных правил, «джинсы не носи, устрицы не ешь…». Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви Королевы (2-я ошибка) ????. ⠀ И вот в ЯНВАРЕ-2020 «эпикфейл» ???? - по-быстрому отреклись, не поставив в известность БКС. Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган. То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, «выторговать» больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло, надо было спросить совета астролога ????. ⠀ Следите за волнами судьбы ????, февральские уже опубликованы на прошлой неделе. ⠀ Вам интересен такой анализ?

