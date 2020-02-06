Астролог Володина назвала причину ухода принца Гарри из королевской семьи

Москва, 6 февраля. Астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила отказ принца Гарри от статуса члена королевской семьи влиянием Нептуна. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.
Он пояснила, что если человек оказывается под влиянием Нептуна, то он часто совершает ошибки. Кроме того, по словам астролога, начинаются скандалы и интриги.
«Рулят эмоции. Потом удивляются, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна», — подчеркнула Володина.
По ее словам, принц Гарри попал под его влияние еще в мае 2019 года после рождения сына Арчи. Родители сразу «записали» ребенка без титула. Володина уверена, что именно это стало первой ошибкой. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Если не забыли, ставьте лайк❤️! Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее… Одним принцем в мире только что стало меньше. Но пост не об этом, а о моем прогнозе «Волны судьбы» ????. ⠀ Уран разбирали на примере Абхазии. Пришла очередь Нептуна, который, пройдясь по Марсу в гороскопе Гарри Виндзора, заставил принца ????отказаться от королевских полномочий. Вспоминайте мой прогноз: ЯНВАРЬ-2020 финалит важные события у всех, кто переживал их в МАЕ, ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ-2019. Он позволяет завершить цепь событий, а полное прозрение ждет в феврале. ⠀ Дата рождения Гарри (15.09.84) есть в группе MAN «Бесплатного прогноза-2020» (акт. ссылка в профиле или набирайте https://www.astrogift.ru/horoscope/2020.shtml). Это предвещает скандалы, интриги, а главное дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе ????. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна. ⠀ Гарри попал в его лапы еще в 2019-м году. История началась в МАЕ-2019, когда родился Арчи ???? (родители сразу «записали» ребенка без титула, 1-я ошибка), вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а «бабуля» ни капли не смягчилась к избраннице внука. ⠀ Дальше, в ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ-2019, в полном соответствии с моим прогнозом, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как «достали» журналисты и как они страдают от придворных правил, «джинсы не носи, устрицы не ешь…». Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви Королевы (2-я ошибка) ????. ⠀ И вот в ЯНВАРЕ-2020 «эпикфейл» ???? - по-быстрому отреклись, не поставив в известность БКС. Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган. То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, «выторговать» больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло, надо было спросить совета астролога ????. ⠀ Следите за волнами судьбы ????, февральские уже опубликованы на прошлой неделе. ⠀ Вам интересен такой анализ?
Затем влияние Нептуна только усилилось, подчеркнула телеведущая, напомнив, что осенью прошлого года принц Гарри и его супруга Меган Маркл рассказали журналистам, что им надоели придворные правила. Это, как утверждает Володина, стало второй ошибкой. А третья — отказ от статуса члена королевской семьи.
«То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри — уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, «выторговать» больше позитива и денег в свой адрес… Не вышло, надо было спросить совета астролога», — добавила Василиса.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили об отказе от королевских титулов и намерении самостоятельно зарабатывать. Они больше не будут использовать титулы Его и Ее высочества. Супружеская пара также должна вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на реставрацию их резиденции.