Астролог Володина назвала причину ухода принца Гарри из королевской семьи

Москва, 6 февраля. Астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила отказ принца Гарри от статуса члена королевской семьи влиянием Нептуна. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Он пояснила, что если человек оказывается под влиянием Нептуна, то он часто совершает ошибки. Кроме того, по словам астролога, начинаются скандалы и интриги.

«Рулят эмоции. Потом удивляются, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна», — подчеркнула Володина.

По ее словам, принц Гарри попал под его влияние еще в мае 2019 года после рождения сына Арчи. Родители сразу «записали» ребенка без титула. Володина уверена, что именно это стало первой ошибкой. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Затем влияние Нептуна только усилилось, подчеркнула телеведущая, напомнив, что осенью прошлого года принц Гарри и его супруга Меган Маркл рассказали журналистам, что им надоели придворные правила. Это, как утверждает Володина, стало второй ошибкой. А третья — отказ от статуса члена королевской семьи.

«То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри — уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, «выторговать» больше позитива и денег в свой адрес… Не вышло, надо было спросить совета астролога», — добавила Василиса.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили об отказе от королевских титулов и намерении самостоятельно зарабатывать. Они больше не будут использовать титулы Его и Ее высочества. Супружеская пара также должна вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на реставрацию их резиденции.