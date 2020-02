Соседов жестко раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

Наталья #Ветлицкая все-таки вернулась на сцену и в Россию. Певице 55 лет, выглядит хорошо. Правда одета в стиле 70-х, 80-х. Совсем уж винтажно. А ведь какая раньше модница была. Вы пойдёте на концерты Ветлицкой? #kpru видео @olenin

A post shared by Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) on Jan 31, 2020 at 3:01pm PST