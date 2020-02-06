Соседов жестко раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

Москва, 6 февраля. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение на сцену певицы Натальи Ветлицкой, назвав ее выступление «весьма провинциальным».

Журналист обратил внимание на фонограмму исполнительницы, посчитав ее «ужасной», а также подверг критике голос артистки. Кроме того, по его мнению, у Ветлицкой отсутствует динамика и сценическая харизма, сообщает Kp.ru.

При этом с неудовлетворительной музыкальной частью выступления контрастировал яркий образ певицы, обилие жестов и «выкрутасов».

«Она словно заместила голос руками и сапогами. Наташа совершенно не чувствует сцену и публику. Так можно петь только у себя дома, в испанской гостиной, после рюмашки», — отметил Соседов.

Таким образом критик вспомнил то, что Ветлицкая долгое время проживала в Испании, где неудачно занималась бизнесом в области недвижимости и дизайна. Звезда сцены 90-х регулярно критиковала Россию, но в итоге вернулась на родину.

Наталья Ветлицкая возобновила выступления в 2019 году после 15-летнего перерыва. Впервые после возвращения она вышла на сцену во время юбилейного концерта Дмитрия Маликова, с которым артистку ранее связывали отношения.

Многие зрители были огорчены неудавшимся выступлением, заметив, что певица пела невпопад с фонограммой.