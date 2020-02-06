Появились первые кадры из нового сезона «Сватов»

Москва, 6 февраля. Появились первые кадры из седьмого сезона популярного украинского сериала «Сваты». На фото изображен дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи, где происходит действие сериала.

Авторы шоу, судя по всему, столкнулись с новой проблемой — на этот раз естественного характера. По сценарию в кадре должен быть снег, однако зима в России и Восточной Европе в этом году выдалась теплой. На снимке можно даже заметить зеленую траву.

«Внимание! Студия «Квартал 95» возобновила работу над сериалом «Сваты». Съемки проходят под Минском», — говорится в фан-сообществе «Сватов» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает «Культуромания», в Дуличах уже работают актеры Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал. После завершения «зимних» эпизодов они покинут Белоруссию, а затем вновь вернуться в мае для съемок «летних» сцен.

По информации портала Infox.ru, съемки многострадального седьмого сезона «Сватов» были возобновлены 28 января. Сериал попал в так называемый производственный ад из-за политической обстановки на Украине.

В 2015 году его съемки приостанавливались из-за запрета российским актерам появляться на территории Украины, поэтому производство было перенесено в Белоруссию и Грузию. В 2017 украинское Госкино Украины вводило запрет на показ сериала. Весной 2019 года создатели «Сватов» через суд смогли добиться отмены запрета, однако в июне того же года регулятор вновь запретил трансляцию сериала. Правда, на этот раз запрет распространялся только на второй сезон.

Сообщалось, что съемки седьмого сезона будут возобновлены в начале 2020 года. При этом уже отснятые в 2017 году материалы в финальную версию не войдут, поскольку авторы решили полностью переосмыслить сюжет и отснять сезон заново.