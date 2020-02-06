Кедми объяснил причину военного отставания США от России

Москва, 6 февраля. Американские власти безуспешно тратят сотни миллиардов долларов на развитие военной промышленности, но устранить отставание от России в некоторых компонентах так и не смогли. Об этом заявил военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Ранее голливудский режиссер Оливер Стоун резко отозвался о руководстве США, назвав Вашингтон ключевым коррупционером и злом в мире. Кедми отчасти согласился с таким мнением, указав на то, что демократия, о которой Америка кричит на каждом углу, в реальности является «обыкновенным прикрытием власти денег». По сути, отметил эксперт, на прибыли строится американское общество и культура.

По словам Кедми, на то, что США свойственна коррупция, указывает ситуация с оборонным бюджетом, который на данном этапе составляет более 700 млрд долларов. Однако отставание от России в некоторых компонентах они устранить так и не смогли. В частности, РФ в последние годы добилась значительных успехов в сфере создания стратегических и гиперзвуковых ракетных комплексов. Военное ведомство США, имея колоссальные финансовые возможности, тратило средства на менее эффективные проекты, пишет «Политэксперт».

«Не просто так сотни миллиардов выбрасываются в качестве выплат компаниям за разработки. И это только вершина айсберга», — объяснил эксперт причину отставания США.

Что касается утверждения Стоуна касательно того, что США следует считать «главным злом» на международной арене, то у Кедми на этот счет имеется несколько иное мнение. Эксперт считает, что данный статус применим ко всей европейской цивилизации, продолжением которой являются США.