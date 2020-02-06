Тюменский департамент здравоохранения рассказал о состоянии китаянки с коронавирусом

Тюмень, 6 февраля. Китайская студентка, у которой обнаружили коронавирус в Тюмени, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Девушка должна пробыть в больнице две недели, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. После этого у студентки Тюменского индустриального университета снова возьмут анализы.

«У нас лечение идет до того, как вирус перестанет определяться в лабораторных пробах. Состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что зараженная активно сотрудничает с врачами и идет им навстречу. Медики стараются выполнять бытовые просьбы китайской студентки.

Напомним, в России сейчас зарегистрировано два случая коронавируса. Помимо китайской студентки, заболевание выявили у гражданина КНР в Забайкалье.

Чтобы не допустить распространения инфекции, российские власти закрыли границу с Китаем. Кроме того, с 14 февраля будут приостановлены вылеты чартерных рейсов в КНР.

Ранее в связи со вспышкой коронавируса из Китая на двух военных самолетах эвакуировали 144 граждан РФ, сообщает «Царьград». Россияне две недели пробудут на карантине в санатории в Тюменской области.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. На данный момент число заболевших приближается к 30 тысячам. Жертвами коронавируса стали более 560 человек. Большинство смертельных случаев зарегистрировано в Китае. По данным государственного комитета по здравоохранению КНР, коронавирус может выживать на поверхностях в благоприятной среде до пяти дней, пишет Infox.ru.