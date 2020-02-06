Meduza насаждает русофобию, но от денег из российского бюджета не отказывается

Российские министерства и госкорпорации регулярно заказывают «Медузе» партнерские материалы, за которые получают из бюджета миллионы рублей. Но это не мешает либеральному изданию распространять в СМИ антироссийские статьи.

Зарегистрированная в Латвии Meduza на сегодняшний день является одним из тех русскоязычных либеральных СМИ, которым не приходится ходить с протянутой рукой и выпрашивать пожертвования и платные подписки у читателей. Например, в конце января телеканал «Дождь» объявил, что закрывает прямой эфир для бесплатного просмотра, потому как это нововведение привело к резкому падению доходов организации. «Медузе» же это не грозит.

Как заработать на русофобии

Секрет успеха «Медузы» относительно прост — редакция удачно совмещает два независимых друг от друга источника финансирования. Первый — это деньги от иностранных фондов. Еще в 2018 году журналистам RT удалось выяснить, что Meduza получает гранты от OAK Foundation и SIDA. Первая организация напрямую связана с миллиардером Джорджем Соросом, а вторая является шведским государственным агентством.

В отчетной ведомости «Медузы» было отмечено получение грантов от иностранных фондов, которые были частично освоены и отнесены к доходам компании. Однако общее количество полученных из-за рубежа средств RT выяснить не удалось. OAK Foundation — фонд, учрежденный в Женеве британским миллиардером Аланом Паркером. Фонд не жалеет средств на свои проекты в зарубежных государствах. Так, крупные денежные транши фонд Паркера выделял «Открытому обществу» Джорджа Сороса — «мастера цветных революций». По информации RT, на свои проекты OAK Foundation ежегодно выделяет сотни миллионов долларов.

Второй источник доходов либерального издания — нативная реклама. Этим направлением в издании занимается отдельная редакция, что не удивительно, ведь в день на ресурсах «Медузы» появляется до 10 партнерских материалов, а за 2019 год их было опубликовано более полутысячи. Расценки за рекламные услуги находятся в открытом доступе, за 115 тысяч рублей издание готово опубликовать материал партнера в виде картинки, а дороже всего обойдется видеоролик — от 900 тысяч рублей.

Цена может увеличиться в разы за счет повышающих коэффициентов. Например, в декабре все расценки поднимаются почти в полтора раза. Самыми популярными форматами нативной рекламы на «Медузе» являются статьи и тесты, их стоимость варьируется от 250 до 500 тысяч рублей.

В прошлом году издание подготовило более 500 партнерских материалов. Возьмем усредненную цену за самые популярные форматы — это порядка 350 тысяч рублей. Путем нехитрых математических операций вычисляем, что в год «Медуза» зарабатывает на рекламе примерно 87,5 миллиона рублей, или 1,3 миллиона евро. Интересно, что данных о доходах организации в открытом доступе нет, но главный редактор Иван Колпаков заявлял, что бюджет издания составляет примерно 1,5 миллиона евро. Таким образом, Meduza почти полностью покрывает свои расходы за счет нативной рекламы.

Гитлер? Нам норм!

Так кто же является партнерами, которые содержат скандальное русофобское издание? Среди спонсоров можно найти многие крупные бренды, например, рекламу «Медузе» заказывают такие гиганты, как Apple. Это особенно удивительно после резонансных инцидентов, которые связаны с изданием. Так, в 2018 году на одном из корпоративов упомянутый ранее главред Колпаков приставал к супруге одного из подчиненных, приговаривая, что ему за это ничего не будет. Печально, но он оказался прав — по итогу из редакции уволился не Колпаков, а его подчиненный, жена которого стала жертвой домогательств.

Работай «Медуза» в Германии или США, такая история моментально похоронила бы издание без шансов на спасение. Но она работает в русскоязычном сегменте Интернета, поэтому помешанных на харассменте западных партнеров инцидент не смутил. Не менее отвратительный случай произошел в 2016 году, когда в соцсетях появилось фото, на котором изображен сотрудник «Медузы» Илья Красильщик рядом с портретом Адольфа Гитлера.

Как выяснилось, изначально фото опубликовала жена Ивана Колпакова Екатерина Летова на своей странице в Instagram. В ответ на возмущенные комментарии пользователей она ответила лишь «Нам норм!». Опять же, на Западе этот инцидент привел бы к тому, что издание стало бы изгоем и в итоге закрылось.

Россию мы ненавидим, но от ее денег не откажемся

В данном контексте весьма интересно, что ранее авторам Telegram-канала «Жаба и гадюка» удалось установить, как «Медузу» спонсируют не только частные фирмы, но и российские государственные структуры. Так, среди партнерских материалов оказался тест, созданный по заказу музеев Московского Кремля. В свою очередь, единственным учредителем этой организации является Министерство культуры России.

Мы просмотрели другие заказные материалы «Медузы» и за 2019 год и обнаружили еще один тест и одну полноценную статью, оплаченную музеями Московского Кремля, а по сути — российским бюджетом. В соответствии с прайс-листом издания, на указанные материалы было потрачено не менее 700 тысяч рублей.

Ситуация получается, мягко говоря, некрасивая для обеих сторон. «Медуза» в очередной раз демонстрирует свою беспринципность, получая деньги из российского бюджета и на них же создавая антироссийские материалы. А Минкульт демонстрирует свою неразборчивость в подборе партнеров — сегодня они заказывают «Медузе» рекламу, а завтра она же поливает помоями их деятельность. Эффективность такой работы весьма сомнительна.

Более того, оказалось, что русофобское либеральное издание получает деньги за партнерские материалы и от других госструктур. Например, не менее 250 тысяч рублей перевела «Медузе» Объединенная ракетно-космическая корпорация, входящая в Роскосмос. Также в спонсировании «Медузы» через рекламу замечены «Газпром», Роскачество и Национальная платежная система «Мир». Кроме того, «нативку» регулярно заказывают компании, пострадавшие за пророссийскую позицию на международной арене. Например, находящаяся под санкциями США «Лаборатория Касперского». Таким образом, напрямую или опосредованно Meduza получает из российского бюджета выплаты, которые в общей сумме исчисляются миллионами.

Скорее всего, российские госкорпорации рассматривают «Медузу» исключительно как удобную рекламную площадку, не более. Но как нам удалось показать, либеральное антироссийское издание во многом зависит от доходов с партнерских материалов. Таким образом, складывается курьезная ситуация — антироссийское СМИ не просто получает доход от сотрудничества с российскими структурами, но существует благодаря им.

Если пиар-отделы упомянутых структур все же проявят больше ответственности и перестанут заключать контракты с откровенно русофобскими СМИ вроде «Медузы», то они вряд ли закроются. Но как минимум деньги либералам придется выкачивать не из России, которую они ненавидят, а из своих покровителей вроде OAK Foundation и SIDA, которые изначально и давали деньги «Медузе».

Очевидно, что финансирование «Медузы» западными фондами, которые выделяют средства также признанным в России нежелательными организациями структурам, должно заинтересовать уполномоченные органы. Ведь получение средств из-за рубежа на реализацию политических проектов является признаком деятельности иностранного агента.

Тщательная проверка источников получения доходов «Медузой» позволит определить, обладает ли издание признаками иноагента. В случае подтверждения информации о западном финансировании это повлечет занесение «Медузы» в список иноагентов и контроль со стороны Минюста РФ.