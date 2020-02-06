Закон против завышения цен в аптеках внесут в Госдуму из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Готовится закон против завышения цен в аптеках Закон о борьбе с завышением цен в аптеках уже в скором времени внесут в Госдуму. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Андрей Исаев. Сейчас идет последняя доработка документа. И, вероятно, теперь недобросовестные продавцы, набивая ценник, попросту потеряют лицензию. Дискуссии по этой теме разгорелись на фоне эпидемии китайского коронавируса. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в некоторых российских аптеках искусственно завышают стоимость на средства профилактики, например, на медицинские маски. В отдельных случаях цены на них вообще взлетели с полутора до 70 рублей. Владимир Путин призвал такие аптеки строго наказывать. Отметим, что сейчас эпидемия, прежде всего, распространилась в Китае, где число погибших превысило 560 человек, а зараженных — свыше 28 000. Однако случаи нового коронавируса выявлены уже почти в 30 странах, в том числе и в России, так что меры предосторожности никто не отменял.

Трамп оценил «демарш» Ромни в Сенате США Дональд Трамп продолжает отмечать победу в деле об импичменте. Уже завтра президент США выступит с публичным обращением на эту тему и, вероятно, упомянет небольшой скандал, который назрел в его республиканской партии. Дело в том, что сенатор Митт Ромни, сопартиец Трампа, в вопросе импичмента занял позицию демократов. Во всяком случае, по одной из статей. Напомним, что ранее Сенат США оправдал президента по двум пунктам обвинения: препятствование работе Конгресса и превышение полномочий в рамках «украинского досье». В первом варианте голоса разделились четко по партийным пристрастиям: 47 демократов за и 53 республиканца против. А вот во втором случае к оппонентам Трампа уже подключился Ромни. Президент США перебежчика уже раскритиковал и даже припомнил ему поражение на выборах 2012 года. Впрочем, «демарш» сенатора стал чисто символическим и на исход дела никак не повлиял.

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии Трагедия приключилась на железных дорогах в Италии. Скоростной поезд, следовавший из Милана в Болонью, сошел с рельсов в провинции Лоди. Два человека погибли, еще 28 пострадали. По предварительным данным, россиян среди них нет. Кадры с места ЧП публикуют местные оперативные службы. Сейчас там работают десятки спасателей. Наибольший урон на себя принял первый вагон, который в ходе аварии перевернулся. Именно в нем, предположительно, и находились погибшие — уже известно, что это машинисты. Сейчас движение по железнодорожной ветке временно приостановлено. Даже о возможных причинах трагедии пока не сообщается.