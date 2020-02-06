Нейросеть спрогнозировала 2,5 млрд зараженных коронавирусом за 45 дней

Москва, 6 февраля. Искусственный интеллект предсказал 2,5 миллиарда зараженных коронавирусом в мире. Создатель финтех-стартапа HedgeChatter Джеймс Росс попытался с помощью разработанной технологии искусственного интеллекта оценить, как будет развиваться коронавирус.

Он ввел в алгоритм официальные данные о скончавшихся и инфицированных, представленные Пекином. Нейросеть выдала пугающий прогноз о том, насколько может распространиться опасное заболевание.

Как пишет Forbes, по данным искусственного интеллекта, коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней, из них 52,9 миллиона могут погибнуть. При этом эксперты объяснили, что прогноз необъективен, так как компьютер использовал только официальные данные. Так, указывается, что у многих зараженных людей болезнь протекает почти бессимптомно. Специалисты подчеркнули, что если брать всех зараженных коронавирусом, то уровень смертности будет намного ниже.

В четверг гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге. Мужчина прибыл в Северную столицу в составе экипажа баржи, приплывшей из Испании за металлоломом.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Число жертв инфекции уже превысило 500 человек, а количество зараженных приближается к 30 тысячам. В России пока зарегистрировано два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.

Чтобы не допустить распространения инфекции, российское правительство уже закрыло границу с Китаем. С 14 февраля приостанавливаются полеты чартерных рейсов из РФ в КНР.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса власти эвакуировали находившихся в Китае россиян. Их поместили на двухнедельный карантин в санаторий в Тюменской области.