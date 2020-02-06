Как государство будет сдерживать рост цен на жилье в России

В Совфеде спрогнозировали, что стоимость жилья в России в ближайшие два года увеличится на 25%. Как считает первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, рост цен на недвижимость останется в пределах своих обычных значений, а сдержит его планируемый ввод жилья в размере 120 млн квадратных метров в год. По его словам, это «мощнейшее увеличение конкуренции предложения».

Как сообщили в Совете Федерации, рост цен на недвижимость связан с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу, пишут «Известия». На сегодняшний день строительные компании должны иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, а это, по словам экспертов, ведет к увеличению затрат примерно на 8%. Кроме того, к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. Таким образом, застройщик несет прямые издержки, которые достигают 23%.

Стоит отметить, что часть экспертов сводит причину возможного роста цен на недвижимость с тем, что многие средние и мелкие строительные компании постепенно уходят с рынка. Специалисты считают, что если крупные компании поймут, что остались одни, то неизбежно увеличат стоимость.

В случае реального повышения стоимости жилой недвижимости Сергей Пахомов заверил, что государство будет принимать меры, которые удержат рост в нормальных пределах.

«Сейчас я не считаю, что есть риск существенного роста стоимости жилья в России. Он есть в тех пределах, в которых происходил раньше, учитывая инфляцию. Рост был в рамках каких-то небольших процентов, и, наверное, это и сохранится, — рассказал Пахомов в интервью Федеральному агентству новостей. — К тому же нужно учитывать задачу, поставленную президентом России по тем объемам жилья, которые должны строиться и вводиться в эксплуатацию. Напомню, мы должны стремиться к цифре 120 млн квадратных метров в год. Такой объем не позволит вырасти жилью в цене. Это мощнейшее увеличение конкуренции предложения».

При этом парламентарий признался, что можно часто слышать от строительных компаний некоторое «напряжение» в связи с новыми жесткими требованиями к ним со стороны государства.

«Мы понимаем эмоции людей, имеющих прямое отношение к строительству. Но с другой стороны, рынок строительства многоэтажного жилья имел весьма либеральное законодательство, когда он сам себя в принципе должен был регулировать. Эта либерализация привела к появлению большого количества дольщиков. Теперь государству, по разным подсчетам, необходимо потратить около 500 млрд рублей на то, чтобы ликвидировать эту проблему», — добавил депутат.

В январе агентства недвижимости сообщали, что в 2020 году стоимость аренды жилья в крупных городах Российской Федерации вырастет на 5–10%. Так, в Москве цена на жилье рядом с новыми станциями метро увеличится на 15–20%. По мнению специалистов, причиной подорожания является рост цен как на первичное, так и вторичное жилье, рост тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание собственников находиться в правовом поле.