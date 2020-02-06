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Общество

Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии

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Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии

Москва, 6 февраля. Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что понятия не имеет о размере своей пенсии.

«Я не знаю, какая у меня пенсия. Кто-то ее получает за меня, но я не знаю кто. Мне эти деньги не достаются. Я еще работаю», — сказал 72-летний продюсер в беседе с Teleprogramma.pro. 

Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии

Певица Любовь Успенская, которая отпраздновала 65-летний юбилей в феврале прошлого года, ранее призналась, что никогда не получала пенсию. Звезда шансона отметила, что продолжает активно работать. Это, по ее словам, необходимо, чтобы чувствовать себя независимой и самодостаточной.

Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии

Известный композитор Игорь Николаев заявил, что хочет получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. По его словам, звание народного артиста России, которое он получил в конце прошлого года, дает прибавку к пенсии. Николаев пояснил, что так размер его пенсии был бы 20 тысяч рублей, но за счет звания народного артиста он будет получать на 30 тысяч рублей больше.

Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии

О размере своей пенсии также рассказал российский юморист Евгений Петросян. Он отметил, что получает чуть больше 20 тысяч рублей, и это его вполне устраивает. Петросян добавил, что ему хватает этих денег на все расходы, и рассмеялся.

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Источник: Teleprogramma.pro
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