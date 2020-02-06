Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии

Москва, 6 февраля. Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что понятия не имеет о размере своей пенсии.

«Я не знаю, какая у меня пенсия. Кто-то ее получает за меня, но я не знаю кто. Мне эти деньги не достаются. Я еще работаю», — сказал 72-летний продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.

Певица Любовь Успенская, которая отпраздновала 65-летний юбилей в феврале прошлого года, ранее призналась, что никогда не получала пенсию. Звезда шансона отметила, что продолжает активно работать. Это, по ее словам, необходимо, чтобы чувствовать себя независимой и самодостаточной.

Известный композитор Игорь Николаев заявил, что хочет получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. По его словам, звание народного артиста России, которое он получил в конце прошлого года, дает прибавку к пенсии. Николаев пояснил, что так размер его пенсии был бы 20 тысяч рублей, но за счет звания народного артиста он будет получать на 30 тысяч рублей больше.

О размере своей пенсии также рассказал российский юморист Евгений Петросян. Он отметил, что получает чуть больше 20 тысяч рублей, и это его вполне устраивает. Петросян добавил, что ему хватает этих денег на все расходы, и рассмеялся.