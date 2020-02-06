Пять европейских грандов следят за ситуацией вокруг Месси в «Барселоне»

Барселона, 6 февраля. Форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть клуб предстоящим летом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации газеты, 32-летний нападающий может продолжить карьеру в одном из пяти европейских грандов. Отмечается, что трансфер форварда сине-гранатовых могут себе позволить «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «Пари Сен-Жермен», а также «Манчестер Сити».

Напомним, накануне аргентинец вступил в конфликт со спортивным директором испанского клуба Эриком Абидалем из-за его слов про экс-наставника «Барсы» Эрнесто Вальверде. Президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу попытался уладить конфликт, поговорив с Месси и Абидалем по телефону, но, как отмечает издание, его попытка не увенчалась успехом.

«Барселона» рассталась с Вальверде в середине января. Решение о расторжении соглашения со специалистом было принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером клуба стал 61-летний испанец Сетьен.

Кроме того, сообщалось, что Месси устал от ответственности за все происходящее в клубе. «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола внимательно следят за ситуацией вокруг Месси.