Осташко связал неэффективность прошлого правительства с низкой компетенцией Медведева

Политолог Руслан Осташко уверен, что в срыве майских указов президента виноваты прошлое правительство и его руководитель Дмитрий Медведев.

Ранее Счетная палата провела аудит работы правительства в 2017–2019 годах и пришла к выводу, что в России практически отсутствует система стратегического планирования, а цели органов власти не увязываются между собой, а также с требованиями главы государства и правительства. Помимо этого, стало известно, что в последние годы организация работы исполнительной власти ничем не напоминает вертикаль. Объемный документ подписан аудитором Татьяной Блиновой.

В докладе сообщается, что системные проблемы были выявлены на всех уровнях, то есть в 17 министерствах, 4 федеральных службах и 3 агентствах. Так, из 525 показателей национальных и федеральных проектов около 45% попросту «не включены в планы федеральных органов исполнительной власти». При этом дела с государственными программами обстоят еще хуже — из более чем 1200 показателей не упоминается 74%.

«Выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации. Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны. В результате ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти. — Прим. ФАН) на 2019–2024 годы не соответствует установленным требованиям», — констатирует аудитор.

Сотрудники Счетной палаты подчеркивают, что прошлое правительство не смогло даже сформировать систему показателей, которые бы отражали «достижение целей устойчивого социально-экономического развития, включая национальные цели». Особенно отмечается, что в документ о стратегическом планировании не был включен даже майский указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Хотя в принципе в него не вошла и вся система национальных проектов. В итоге о каком-то совпадении «горизонтов планирования министерств и их подведомственных госорганов, отсутствии увязки между стратегическим и текущим планированием» говорить не приходится.

Комментируя публикацию, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «для осознания некомпетентности правительства Дмитрия Медведева не нужно даже читать доклад СП, достаточно просто пообщаться с народом и понять, как он реагирует и реагировал на личность премьера и его работу».

«Нельзя сказать, что доклад раскрывает что-то сверхъестественное, ведь россияне все и так видели по тому уровню жизни, который есть в стране. Вероятно, именно низкое качество жизни простых жителей РФ и стало основной причиной отставки правительства Медведева, несмотря на все добрые слова, которые ранее официально говорились. Всем понятно, что просто так, за хорошую работу, правительство в отставку не отправляют. Тут интересен другой момент — почему этот доклад опубликован именно сейчас, после отставки правительства? Я лично вижу в этом усиление роли Алексея Кудрина, которого изначально поставили руководителем Счетной палаты в противовес тому правительству, которое ему не нравилось», — говорит собеседник ФАН.

В качестве примера некомпетентной работы команды Медведева можно считать тот факт, что Минфин так и не смог выполнить план по привлечению внебюджетных инвестиций в проекты «Сколково». Согласно плану на 2017 год, он должен был привлечь 8,5 млрд рублей, но по факту эта сумма составила 4 млрд. В 2018 году эти цифры составили 9,2 млрд и 6,9 млрд соответственно. Далее министерство финансов должно было повысить качество кредитного портфеля государственного инвестиционного банка ВЭБ: в 2018 году было погашено 51,2% задолженности по кредитам вместо 66%.

В свою очередь, Министерство природных ресурсов и экологии РФ не справилось с оздоровлением лесов (по плану 14,2% от поврежденной площади, а по факту 3,7%). Кроме того, ведомство не смогло организовать достаточное количество новых рабочих мест и вместо планируемых 5000 создало всего 1000. Иногда информация в отчетах министерств и ведомств не соответствовала действительности.

«Проблемы невыполнения майских указов президента и плохая работа правительства в целом связаны с низкой компетенцией Медведева, с полной уверенностью, что с ним ничего не произойдет, потому что он поддерживал президента. Экс-премьер считал, что этого достаточно для сохранения высокого положения в государственных структурах. Но для оценки его профессиональных компетенций, я думаю, стоит зайти в магазины в российских городах и пообщаться с простыми людьми, узнать, как они реагируют на работу прошлого правительства. Все сразу станет понятно. Сейчас, с приходом Михаила Мишустина, есть некое воодушевление в плане ожидания какой-то более качественной работы. Но и здесь нужна системная и большая работа над ошибками, которая не делается очень быстро. Успеет ли новое правительство за год показать свою эффективность — еще вопрос. А с самим докладом можно согласиться, особенно если вспомнить, что члены команды Медведева работали как лебедь, рак и щука, которые тянут телегу в разные стороны», — заключил Руслан Осташко.

Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В нем глава государства изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян. Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин, который был до этого руководителем Федеральной налоговой службы. На первом же совещании с вице-премьерами он поручил провести ревизию работы по нацпроектам.