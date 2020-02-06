Ургант объявил выговор автору шутки про космонавтов

Москва, 6 февраля. Телеведущий Иван Ургант в своеобразной форме извинился перед главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, которого обидела шутка о космонавтах.

В очередном выпуске своей передачи «Вечерний Ургант» телеведущий отчитал автора неудачной шутки про снижение требований к космонавтам и напомнил про долгострой космодрома Восточный.

«Нас жизнь научила: если обидел кого-то — нужно извиняться. Я прошу прощения, мы впервые решили сделать выговор автору, сценаристу нашей передачи, который придумал эту шутку», — сказал Ургант, после чего позвал на сцену лысого полного и угрюмого пожилого мужчину в тельняшке.

Ургант иронично прокомментировал новость о начале переговоров Роскосмоса с Центром подготовки космонавтов на тему снижения требований к кандидатам. Ведущий «Вечернего Урганта» пошутил, что «легкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать человеку осуществить свою мечту и полететь в космос.

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин резко отреагировал на это ироничное заявление. Он заметил, что подобные шутки связаны с тем, что Иван Ургант очень долго ведет развлекательную программу: «тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится».