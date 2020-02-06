Художественная гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве

Москва, 6 февраля. Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова экстренно доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает в четверг источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, 21-летняя гимнастка доставлена в столичную клинику в среду, 5 февраля. Отмечается, что в настоящее время спортсменка опросу не подлежит.

Накануне глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в российской столице из-за проблем со здоровьем.