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Художественная гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве

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Художественная гимнастка Солдатова госпитализирована в Москве

Москва, 6 февраля. Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова экстренно доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает в четверг источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, 21-летняя гимнастка доставлена в столичную клинику в среду, 5 февраля. Отмечается, что в настоящее время спортсменка опросу не подлежит.

Накануне глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в российской столице из-за проблем со здоровьем. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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