Медики не нашли симптомов коронавируса у россиян, эвакуированных в Тюмень из Китая

Тюмень, 6 февраля. Медики не выявили симптомов коронавируса у россиян, которых эвакуировали на военных самолетах из Китая в Тюмень. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Ухани и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — говорится в сообщении.

Напомним, 144 гражданина РФ прибыли в Тюменскую область из Китая на двух военных самолетах. Среди эвакуированных россиян четыре ребенка. Прибывшие из КНР проведут две недели на карантине в реабилитационном центре «Градостоитель», расположенном в 30 километрах от Тюмени, передает телеканал «360».

Напомним, первые случаи коронавируса (2019-CoV) были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй. Жертвами инфекции стали более 560 человек, а число заболевших приближается к 30 тысячам.

В России пока зафиксировано только два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области, сообщает «Вечерняя Москва». Кроме того 5 февраля в Петербурге госпитализировали гражданина КНР с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, что с 14 февраля Россия приостановит вылеты чартерных рейсов в Китай. Полностью закрывать авиасообщение с КНР Москва пока не планирует.