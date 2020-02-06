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Зараженный коронавирусом китаец вышел с тесаком на улицы Ухани

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Зараженный коронавирусом китаец вышел с тесаком на улицы Ухани

Ухань (Китай), 6 февраля. Житель китайского города Ухань, зараженный коронавирусом, не захотел ложиться в больницу и в знак протеста вышел на улицу с тесаком.

Буйного мужчину сняли на видео. Запись появилась в Twitter. В комментариях один из пользователей предположил, что «оттуда, видимо, еще никто не возвращался».

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, 563 человека скончались, 1153 заболевших выздоровели.

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