Зараженный коронавирусом китаец вышел с тесаком на улицы Ухани

Ухань (Китай), 6 февраля. Житель китайского города Ухань, зараженный коронавирусом, не захотел ложиться в больницу и в знак протеста вышел на улицу с тесаком.

Буйного мужчину сняли на видео. Запись появилась в Twitter. В комментариях один из пользователей предположил, что «оттуда, видимо, еще никто не возвращался».

В Ухане инфицированный, нежелающий быть госпитализированным, вышел с тесаком на улицу. pic.twitter.com/ArX7wGSGHt — Iurie Iurie (@IuriiIurie) February 6, 2020

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, 563 человека скончались, 1153 заболевших выздоровели.