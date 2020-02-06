Песков назвал решение сената США об отказе импичмента Трампа хорошо прогнозируемым

Москва, 6 февраля. Российская сторона не считает правильным вмешиваться во внутренние дела США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытке импичмента президента США Дональда Трампа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться в дела США. Подобное решение сената хорошо прогнозировались, даже не для специалистов», — отметил Песков.

Он также добавил, что в Москве надеются на нормализацию отношений, но для этого необходимо, чтобы в России перестали видеть врага.