В Госдуму внесут законопроект по борьбе с завышением цен аптеками

Москва, 6 февраля. Законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, будет в ближайшее время внесен в Государственную думу, сообщил первый заместитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам депутата, в данный момент идет доработка законопроекта с участием представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС), министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли.

«В ближайшие дни он (законопроект) будет внесен нами в Государственную думу», — сказал Исаев.

Накануне вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов сообщил, что парламентарии подготовили законопроект о регламентации аптечной деятельности. Документом предполагается исключение необоснованного завышения цен на лекарственные препараты. По его словам, члены «Единой России» также поддерживают предложение российского президента Владимира Путина о лишении лицензий аптек, которые завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски на фоне эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.