Федеральные территории могут закрепить в Конституции РФ

Москва, 6 февраля. Рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок в Конституцию РФ, рассмотрит вопрос о закреплении в основном законе страны так называемых «федеральных территорий». Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Соответствующий статус могут получить закрытые территориальные образования, особо охраняемые природные территории и Арктическая зона. Федеральные территории будут напрямую подчинены федеральному центру и получат особые полномочия.

«Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности», — пояснил Клишас РИА Новости.

Сенатор добавил, что федеральные территории не будут входить в состав субъектов федерации. По его словам, подобные территориальные образования сегодня существуют во многих странах с федеративным устройством.

Клишас добавил, что предложение о закреплении в конституции федеральных территорий будет находиться в центре внимания спикера Совфеда Валентины Матвиенко. В четверг комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и комитет по федеративному устройству начнут обсуждение данной инициативы.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Члены рабочей группы получили уже около 100 поправок. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение должно состояться 11 февраля.