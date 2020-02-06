Эксперт Амбарцумян призвала не загонять секс в рамки

Москва, 6 февраля. Судебно-психиатрический эксперт, выпускница Центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Анна Амбарцумян призвала не верить утверждениям специалистов о том, что для пользы здоровью сексом нужно заниматься с определенной периодичностью. Им надо заниматься столько, сколько хотят душа и тело, заявила эксперт.

Врач с красным дипломом в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала заявление одного из своих коллег, сексолога Евгения Кульгавчука о нормативе интимных отношений.

«Все на самом деле индивидуально, — заявила Амбарцумян. — Нет никаких стандартов. Что для одного норма, для другого совершенно таковой не является. Поэтому нельзя опираться на какие-то утверждения незнамо кого...»

Как заметила собеседница ФАН, одному человеку может быть достаточно (и приемлемо) заниматься сексом по десять раз в сутки. А вот другого те же десять раз приведут к импотенции.

«Я считаю, что человек, когда слышит что-то подобное, должен не вгонять себя в какие-то рамки, а понять, что врач говорит ахинею, и обратиться к другому специалисту, — сказала Амбарцумян. — Если у него, конечно, возникают какие-то проблемы по этой части».

Врач тут же привела один красноречивый пример из своей практики.