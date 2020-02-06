Депутат Швыткин рассказал, каким будет ответ Шойгу на размещение США ядерных боеголовок

Россия не оставит без внимания размещение американцами ядерных боеголовок на подлодках; российское военное руководство, в частности министр обороны Сергей Шойгу, будет отвечать зеркально и асимметрично. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей призвал США сесть за стол переговоров.

Ядерные боеголовки

Военно-морские силы Соединенных Штатов развернули на подводных лодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» таких противников, как Россия. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

«Этот дополнительный потенциал усиливает сдерживание и предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности», — заявил Джон Руд.

По словам представителя Пентагона, размещение новых ядерных ракет на американских подлодках должно продемонстрировать потенциальным противникам Соединенных Штатов готовность Вашингтона реагировать на любые угрозы.

Ранее в Федерации американских ученых (FAS) сообщили о размещении баллистических ракет Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 на подлодке «Теннеси». Заметим, что каждая такая боеголовка имеет мощность в пять килотонн, на одной ракете может располагаться несколько боезарядов.

Зеркальный и асимметричный ответ

Как отметил Юрий Швыткин, Россия не оставит действия Соединенных Штатов без внимания. Российское военное руководство будет отвечать зеркально и асимметрично.

«К великому сожалению, мы являемся свидетелями нарушений со стороны Соединенных Штатов договора СНВ и создания неблагоприятной почвы с их стороны для пролонгации данного договора 5 февраля 2021 года. У нас достаточно подводных лодок для того, чтобы сдержать агрессивные действия, в том числе Соединенных Штатов. Мы в полной мере способны адекватно отреагировать на те угрозы, которые поступают извне. На мой взгляд, Соединенным Штатам нужно не мериться, как говорится, мускулами, а садиться за стол переговоров и вести разговор о продлении СНВ-3, который будет являться дальнейшей структурой безопасности на мировом континенте, в первую очередь на европейской части», — рассказал Юрий Швыткин.

По мнению депутата, американцы пытаются развязать гонку вооружений и втянуть в эту ситуацию Китай. Швыткин подчеркнул, что США и Россия должны исходить из договора СНВ-3.

«При этом мы понимаем, что по видам вооружения, которые не подпадают под договор СНВ-3, Россия превосходит Соединенные Штаты. И они это осознают. Поэтому они всячески пытаются наращивать свою военную мощь. Напомню, что военный бюджет США в 15 раз больше, чем наш», — заключил Юрий Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.