МИД РФ сообщил о гибели российских специалистов в сирийском Идлибе

Москва, 6 февраля. Российские и турецкие военные специалисты трагически погибли при нападении террористов в сирийской провинции Идлиб в конце января, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что за пределами зоны деэскалации счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей уже пошел на сотни.

«За две последние недели января в Идлибе произошло больше тысячи нападений террористов. В результате одного из них трагические погибли российские и турецкие военные», — добавили в МИД РФ.

Не прекращаются и попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников». Одна из последних атак произошла вечером 3 февраля. БПЛА неизвестного происхождения сбит ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» . До этого 1 февраля системы ПВО также пресекли атаку БПЛА, запущенных террористами. Системы радиоэлектронной борьбы авиабазы перехватили управление дронами и дистанционно вывели их из строя.