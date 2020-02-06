Назначена дата слушаний по делу против Facebook и Twitter в РФ

Москва, 6 февраля. Административное дело против Facebook и Twitter, которые не локализировали базу данных российских пользователей, будет рассмотрено 13 февраля в Таганском суде Москвы. Об этом в четверг заявила официальный представитель суда Зульфия Гиринчук.

Слушания по Twitter начнутся в 14.30 по московскому времени, слушания по Facebook — в 15.30. Если вина компаний будет доказана, им может грозить штраф в размере до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения — от 6 до 18 млн рублей, передает ТАСС.

Роскомнадзор еще в конце декабря прошлого года направил в Facebook и Twitter официальный запрос с требованием предоставить отчет о локализации базы данных российских пользователей. Крайний срок ответа истек 31 января. После этого в отношении иностранных компаний было заведено административное производство. В РКН отметили, что представитель Twitter присутствовал при подписании административного протокола, а представитель Facebook — нет.

Согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Сайты, игнорирующие данное правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и будут блокироваться, если нарушения не будут исправлены. Закон действует как на российские, так и на иностранные компании.

Отметим, что Facebook и раньше уличали в нарушении российского законодательства. Так, например, пользователи социальной сети нарушали день тишины во время выборов в России, пользуясь полным попустительством со стороны модераторов.