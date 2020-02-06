Сирия, 6 февраля. ВВС Израиля нанесли авиаудары по Дамаску и в Даръа. Сирийская армия обстреливает базы боевиков в окрестностях города Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам радикалов на юге Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответный удар по огневым точкам боевиков на западе Алеппо, в Идлибе освободили три поселения к югу от Серакиба и ведут обстрел линий обороны радикалов у столицы провинции.

«Сирийская национальная армия»: столкнулась с правительственными силами на востоке Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, взяли в плен нескольких военнослужащих во время боев на юге Идлиба.

ВВС Израиля: нанесли удары по опорным пунктам проиранских сил в дамаске и Даръа.

Провинция Дамаск

Как передает сирийское государственное новостное агентство SANA, ночью системам противовоздушной обороны обезвредило несколько авиаударов, предположительно нанесенных ВВС Израиля. По данным источника, целью являлись районы столицы Сирии города Дамаск: Аль-Кисва, Мардж ас-Султан, Джиср Багдад и Изра. Корреспондент сообщает, что сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет до того, как они достигли цели. Атаку произвели с территории оккупированных Израилем Голанских высот. Армия обороны Израиля пока не прокомментировала эти сообщения, однако Израиль неоднократно наносил удары в Сирии по объектам проиранского Корпуса Стражей Исламской Революции и ливанского шиитского ополчения «Хезболла».

Провинция Алеппо

На юго-западе Алеппо продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против джихадистских бандформирований. Как передает агентство Jisr TV, правительственные силы открыли огонь из противотанковых ракетных установок по линиям обороны боевиков в район поселка Камари. ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укрытиям боевиков альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции в окрестностях Кафр-Халяб.

Отдельные столкновения между боевиками «Сирийской национальной армии» и отрядами правительственных сил отмечались в районе поселков Тафрис, Шейх-Акиль и Бизза, как передает агентство Halab Today.

Боевики в очередной раз открыли огонь из ракетных установок и минометов по западным окраинам города Алеппо. Как сообщает медиаресурс Step News, пострадали жилые кварталы района Хамдания. Погибло четыре мирных жителя, включая ребенка, еще семь человек были ранены при обстреле района Аль-Хасан.

Все пострадавшие доставлены в городской госпиталь и находятся под наблюдением медиков. При обстреле также пострадали жилые комплексы. Отметим, что провокации и обстрелы жилых кварталов Алеппо со стороны джихадисты приобрели ежедневный характер, что вынудило сирийскую армию направить в провинции значительные подкрепления для противодействия боевикам.

Провинция Даръа

Источник в сети Twitter (@MGhorab3) сообщает о взрывах в провинции Даръа, которые раздались одновременно с перехватом ракетных снарядов в небе над Дамаском. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате атаки, нанесенной по складам боеприпасов на юге провинции, погибли дведнацать проиранских ополченцев.

По информации местного источника в сети Twitter (@mohmad_rasheed) обстрел также спровоцировал пожар на территории сельскохозяйственного аэропорта у города Изра. Ответственность за авиаудары в Даръа также, как и за атаку на позиции проиранских сил в Дамаске, возлагают на Израиль.

Провинция Идлиб

По данным агентства Masar Press Net, правительственные силы взяли под полный контроль деревню Афес, Салахия к северу от Серакиба, выбив оттуда отряды джихадистов. Столкновения отрядов САА и «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районе поселка Сармин. Правительственные силы также открыли прямой огонь по опорным пунктам боевиков в окрестностях административного центра провинции – города Идлиб, а также в окрестностях Кафр-Набеля и у поселка Хиш. ВВС Сирии наносят точечные удары по укрепления боевиков в районе деревни Джадрая.

Агентство Al Mohrar передает, что турецкие военнослужащие приступили к строительству нового наблюдательного пункта на территории военного аэродрома в поселке Тафтаназ.

Поступают неподтвержденные сведения о том, что боевики в ходе столкновения захватили в плен несколько сирийских военнослужащих, включая генерала Усаму Махмуда. Заявления джихадистов приводит агентство Muraselon.

Боевики также открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам армии в районе поселков Найраб и Джубас, как передает портал Step News. Информации о потерях среди военнослужащих пока не поступало, по огневым точкам джихадистов нанесены ответные удары.