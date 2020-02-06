Депутаты Рады взяли перерыв перед рассмотрением скандального закона о рынке земли

Киев, 6 февраля. Перерыв объявлен в работе Верховной рады Украины, которая в четверг намерена рассмотреть закон о рынке земли.

О перерыве объявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, сообщил РИА Новости.

По словам Разумкова, две фракции попросили о перерыве на полчаса. Спикер Рады пригласил лидеров фракций на совещание в свой кабинет.

Украинские парламентарии на заседании в четверг приступят к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта о рынке земли. Согласно документу, с 1 октября отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель​​​.

Международный валютный фонд ждет от Киева проведение земельной реформы, которую украинские власти затягивают уже несколько лет. Запрет на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет.

На Украине из-за скандального законопроекта вспыхнули массовые протесты. Украинские власти заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцами будут под запретом.