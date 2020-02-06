Депутаты Рады взяли перерыв перед рассмотрением скандального закона о рынке земли

Киев, 6 февраля. Перерыв объявлен в работе Верховной рады Украины, которая в четверг намерена рассмотреть закон о рынке земли.
О перерыве объявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, сообщил РИА Новости.
По словам Разумкова, две фракции попросили о перерыве на полчаса. Спикер Рады пригласил лидеров фракций на совещание в свой кабинет.
Украинские парламентарии на заседании в четверг приступят к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта о рынке земли. Согласно документу, с 1 октября отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Международный валютный фонд ждет от Киева проведение земельной реформы, которую украинские власти затягивают уже несколько лет. Запрет на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет.
На Украине из-за скандального законопроекта вспыхнули массовые протесты. Украинские власти заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцами будут под запретом.