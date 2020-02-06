В США назвали ошибочным решение Трампа о размещении новых W76-2 на субмаринах

Вашингтон, 6 февраля. Решение американских властей о размещении новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на субмаринах ошибочно, поскольку усиливает опасность эскалации. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в статье, размещенной на ресурсе Just Security.

«Решение администрации президента Дональда Трампа о размещении новых ядерных боеголовок малой мощности W76–2 на подводных лодках с баллистическими ракетами Trident глубоко ошибочно. Установка новых боезарядов усиливает опасность эскалации», — выразил уверенность эксперт Кимболл.

Как отметил специалист, ссылки военного ведомства США на то, что Россия якобы рассматривает ядерные вооружения малой мощности как возможность получения преимущества перед Вашингтоном, вызывают вопросы. Он также указал на то, что РФ до сих пор сохраняет существенные запасы тактических вооружений, но это вовсе не говорит о стратегии «эскалации для деэскалации» в ядерном плане.

Кимболл также считает новые боезаряды избыточными, потому что Штаты и так обладают большим количеством боеголовок и собираются вложить примерно 150 млрд долларов в будущем для преодоления самых совершенных ПВО. Помимо этого, США разместили около 180 гравитационных бомб на базах Североатлантического альянса в Европе на случай конфликта с Россией, добавил он.