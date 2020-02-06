«Хищные птицы» режиссера Кэти Янь выходят в российский прокат

Москва, 6 февраля. Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров в четверг.

Кинокритики считают картину главным киноаттракционом недели. Ожидается, что в роли девушки суперзлодея Джокера вновь выступит австралийская актриса Марго Робби.

Зрители на этот раз не увидят на экранах улыбчивого Джокера в исполнении Джареда Лето. По данным издания iReactor, Марго Робби объяснила отсутствие злодея в ленте тем, что он «не вписывается в женскую компанию».

Как писала «Культуромания», в фильме покажут группу супергероинь, которые борются с лидером преступного мира Готэма по имени Роман Сайонис. По словам исполнившего роль злодея-бизнесмена Юэна МакГрегора, его герой — нарцисс.

Напомним, американский актер Хоакин Феникс рассказал о вырезанной ключевой сцене в фильме режиссера Тодда Филипса «Джокер». Актер, сыгравший главную роль в кинокартине, получил премию «Золотой глобус». На кинофестивале Палм-Спрингс Феникс поделился воспоминаниями о процессе съемок.

Он был вынужден делать многочисленные дубли из-за допущенных ошибок, однако режиссер был терпелив к его промахам. Так, после множества неудачных попыток Феникс смог найти подход к своему персонажу. В этом ему помогла искренность.

«Джокер» вышел на экраны в августе 2019 года. В прокате драма собрала более одного миллиарда долларов. Отмечается также, что фильм стал самой кассовой кинолентой в категории R (18+) за всю историю. В кинокартине снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).