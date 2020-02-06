Энергоэксперт Пикин рассказал, зачем США покупают нефть у России

Согласно информации, опубликованной Управлением по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, Россия стала одним из главных поставщиков энергоресурсов в Соединенные Штаты, продав американским компаниям 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов и заняв второе место в мире после Канады.

Поставки подобного рода осуществляются российскими компаниями, в том числе теми, которые имеют свои автозаправочные станции (АЗС) в США, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Константин Затулин.

«Насколько мне известно, «Лукойл» имеет свои АЗС в этой стране, — сказал парламентарий. — Абсолютно понятно, что все компании торгуют нефтью — как российские, так и американские — для того, чтобы добиться наиболее выгодной маржи в соответствии со своими контрактами, заключенными скорее на частном, чем на государственном уровне».

Подробнее о причинах закупки Соединенными Штатами иностранной и в том числе российской нефти, хотя президент США Дональд Трамп не раз гордо заявлял, что его государство является «номером один» на всей планете по добыче энергоресурсов, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, несмотря на впечатляющие объемы нефтяного промысла, американцы просто не в состоянии переработать свой собственный продукт для поставки его конечному потребителю.

«США действительно являются лидерами по добыче нефти, но нефти «легкой», в то время как их нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) рассчитаны на так называемую «тяжелую» нефть. Раньше она привозилась американцами из Венесуэлы. Но после того, как они ввели в отношении этой страны санкции, у них образовался дефицит данного вида энергоресурсов. В связи с этим им срочно потребовался новый поставщик, и хорошим вариантом стали российские компании, поскольку наша нефть марки Urals отлично подходит для их НПЗ. Причем настолько, что «торгуется» она там с премией», — уверен эксперт.

По его словам, покупка чужой нефти — намного более выгодный вариант, нежели тот, при котором американцам пришлось бы переформатировать НПЗ под свою собственную «легкую» нефть. Так были сэкономлены многие миллиарды долларов.