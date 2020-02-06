Астрономы открыли уникальную галактику со сверхвысокой массивностью

Москва, 6 февраля. Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде сообщили об обнаружении необычной галактики.

По данным ученых, галактика ХММ-2599 существовала уже 12 миллиардов лет назад, в этот период Вселенной было всего 2 миллиарда лет.

Астрономический объект специалисты обнаружили благодаря многообъектному спектрографу W. M. Keck Observatory for Infrared Exploration (MOSFIRE), который отличается повышенной мощностью, сообщает Planet Today.

Ученые считают, что на начальном этапе в галактике с повышенной скоростью формировались звезды. К моменту двухмиллиардного возраста Вселенной ХММ-2599 сформировала более 300 миллиардов Солнц, став «ультрамассивной галактикой».

«Что еще более удивительно, мы показываем, что XMM-2599 сформировала большинство своих звезд, когда Вселенной было менее 1 миллиарда лет», — рассказал руководитель группы астрономов Бенджамин Форрест.

Открытие ученых свидетельствует, что в XMM-2599 образовывалось порядка 100 солнечных масс в год, в то время как Млечный Путь формирует всего одно Солнце в год.

Сверхвысокая скорость образования звезд и значительная массивность делает галактику уникальной. Еще больший интерес ученых вызывает внезапная остановка формирования звезд. Калифорнийские ученые считают, что причиной этого могли стать черные дыры либо отсутствие необходимой энергии.