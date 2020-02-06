Сирийский врач рассказал ФАН о последствиях теракта в провинции Алеппо

Дамаск, 6 февраля. Один из авторитетных врачей сирийской провинции Алеппо рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о последствиях последней атаки террористов:

«Меня зовут Мунаф Шарбаджи. Я работаю в университетском госпитале города Алеппо. Сегодня где-то в 19 часов вечера к нам поступило огромное количество раненых после обстрелов мирного квартала Хандамия-1. Всего пострадало 10 человек, из них четверо погибли, а шестеро получили тяжелые ранения. Осколки перебили кости, вызвали обширные кровотечения. Самому младшему пострадавшему всего 10 лет. В данный момент врачи делают все возможное для того, чтобы помочь всем, кто попал в больницу».

Атака на окрестности Алеппо произошла накануне ночью. Под обстрелы террористических группировок попали четыре мирных жителя, в том числе ребенок. Еще семь человек пострадали в результате падения ракет, выпущенных террористическими группировками по району Эль-Хасан в городе Алеппо.

По словам источника в полицейском командовании провинции Алеппо, нападение совершили террористические банды, позиции которых расположены в западной части Алеппо. Отмечается также, что действия террористов привели к серьезному материальному ущербу: пострадало частное имущество сирийских граждан, государственные объекты.

Напомним, что сирийская правительственная армия начала масштабную антитеррористическую операцию в Алеппо, о которой просили мирные жители, уставшие от постоянных нападений незаконных вооруженных группировок.

Ранее сообщалось, что журналисты иранских телеканалов «Аль-Алам» и «Аль-Коусар» пострадали во время записи репортажа о военной операций сирийской армии на юго-западной окраине города Алеппо. Как стало известно, под обстрел со стороны террористов попали журналистка Диаа Каддур и оператор Ибрагим Кахиль телеканала «Аль-Алям», а также оператор канала «Аль-Коусар» Сухайб Аль-Масри. В данный момент они получают необходимую медицинскую помощь.