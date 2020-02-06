Россиян предложили штрафовать за несообщение о нарушениях ПДД

Москва, 6 февраля. Россиян предложили штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Соответствующую инициативу направил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров руководителю ГИБДД Михаилу Черникову.

Он в письме отметил, что сейчас на дорогах нет взаимовыручки, а люди могут оставлять без внимания пострадавших и игнорировать серьезные нарушения правил дорожного движения.

«В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий», — пояснил депутат.

С его точки зрения, если человек не сообщает в правоохранительные органы о нарушениях ПДД на дороге, то он фактически становится участником проступка. Об этом Владимир Петров сказал в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По словам парламентария, эта инициатива является важной и если ее реализовать, то можно развить принцип гражданской сознательности.