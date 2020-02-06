Путин примет участие в расширенном заседании Госсовета в четверг

Москва, 6 февраля. Расширенное заседание Госсовета состоится в четверг в Александровском зале Кремлевского дворца. Об этом заявил журналистам в четверг на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Готовимся к Дню российской науки. Президент Владимир Путин тоже готовится. Президент в преддверии вручит премии молодым ученым. Вся информация по лауреатам уже была представлена. Далее состоится расширенное заседание Госсовета в Александровском зале Кремлевского дворца», — сказал Песков.

По его словам, на заседании российскому лидеру представят доклады по подготовке кадров экономической и социальной сфер. Пресс-секретарь главы РФ напомнил, что этой темой Путин занимался в ходе визита в Новосибирскую область.