Роналду восхитился удивительным сюрпризом на день рождения

Москва, 6 февраля. Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал праздничный торт, подаренный ему на день рождения.

Звезда футбола накануне отметил свое 35-летие. Роналду похвастался подписчикам в Instagram тортом, который ему подарили на день рождения.

«Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо любимой за этот удивительный сюрприз», — написал нападающий «Ювентуса».

Торт сделан в виде название бренда футболиста CR7, указал НСН.

От друзей и близких португалец получил на 35-летие новый автомобиль. Выйдя из ресторана, Роналду у входа увидел новый «гелендваген», украшенный большим красным бантом. Футболист был в восторге от подарка и поблагодарил близких, которые поздравили его на португальском языке с праздником. Видео вручения подарка опубликовала жена португальского футболиста Джорджина Родригес.

В 2018 году Роналду перешел из «Реал Мадрида» в «Ювентус», стоимость трансфера составила 112 миллионов евро. Контракт португальского футболиста рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 встречах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и три результативные передачи. «Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.