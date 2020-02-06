Москва, 6 февраля. Первые поставки газа в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» планируется осуществить в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом рассказал российский посол в Венгрии Владимир Сергеев.

По его словам, Будапешт давно и последовательно поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа и выступает при этом против политизации данной сферы.

«Кроме того, Венгрия заявляет о стратегической заинтересованности в скорейшей реализации проекта «Турецкий поток», — уточнил дипломат​​​.

Как пишет РИА Новости, на данный момент решаются задачи по расширению пропускной способности газотранспортной системы страны, а также обеспечению надлежащих компрессорных мощностей. Российский посол рассказал, когда Венгрия начнет получать газ по «Турецкому потоку».

«Первые поставки газа в Венгрию через «Турецкий поток» планируется осуществить в конце 2021 — начале 2022 года», — подчеркнул он.

Посол добавил, что Венгрия ежегодно сможет получать с южного направления 9,75 миллиарда кубометров газа.

«Шесть миллиардов кубометров для собственных нужд и 3,75 миллиарда кубометров – для дальнейшего транзита», — подчеркнул Сергеев.

8 января 2020 года президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». В ходе церемонии Путин отметил, что технологии, использовавшиеся при строительстве «Турецкого потока», гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации. Глава государства также добавил, что строители использовали самые современные технологии, оборудование, а также установили мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб.

В настоящее время российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» поставляется в Болгарию, Сербию, Северную Македонию и Грецию.