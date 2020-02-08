Ученые окончательно признали связь онкологии и разговоров по мобильному телефону

Апелляционный суд Турина признал образование доброкачественной опухоли головы гражданина Италии Ромео Роберто последствием разговоров по мобильному телефону. 15 лет итальянец разговаривал по рабочему мобильному телефону больше четырех часов в день. Согласно решению последней инстанции, (копия документа находится распоряжении Федерального агентства новостей), за нанесенный его здоровью вред компания Telecom s.p.a. обязана выплачивать мужчине пожизненную пенсию.

«Это говорит о том, что в мировом сообществе, наконец, появляется понимание: постоянный источник электромагнитных излучений (ЭМИ) в виде телефона вреден для здоровья, может вызвать и вызывает неблагоприятные последствия, — уверен член комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Владимир Круглый. — Я считаю, это очень важный прецедент, который еще раз говорит, что необходимо, изучить, нормировать ограничения».

В истории мировой судебной системы это прецедент, считают российские ученые.

«С юридической точки зрения это окончательное признание установления связи между воздействие электромагнитного поля сотового телефона и заболеванием, — заявил корреспонденту ФАН председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. — Облучение больше двух часов в день — это гарантированное заболевание нервной и сердечно-сосудистой системы. В данном случае 4 часа человек говорил в день. То, что оно у него возникла опухоль, абсолютно не удивило нас».

Могут ли электромагнитные поля и радиочастоты быть канцерогенными? Ученые давно ищут ответ на этот вопрос. Единственные, кто выявил связь между использованием мобильных телефонов и появлением, например, глиомы головного мозга — специалисты из Швеции. Однако перенести данные с мышей на человека невозможно, утверждают онкологи.

«Они облучали животных 9 часов два года. Дозами, превышающими те, которые человек получает от мобильных телефонов. И это соответствует человеческим 70 годам. Это некорректно», — пояснил завотделом эпидемиологии и профилактики ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Давид Заридзе.

Группа шведских исследователей провела биологические эксперименты, которые показали: использование мобильных телефонов повышает риск возникновения всех типов рака, говорит профессор. Ученые других стран провели аналогичные опыты, но результаты не подтвердились.

«В датском исследовании «Интерфон» приняло участие 400 тысяч человек. Сравнивались те, которые использовали телефоны мало и долго по времени. Также британское исследование одного миллиона женщин не подтвердило эту связь», — рассказал Давид Заридзе.

Впрочем, многие эксперты не признают результаты «Интерфона», потому что в нем отсутствуют данные о персональной экспозиции, как, например, у заболевшего акустической невриномой итальянца.

Чтобы поставить точку в скандальном вопросе, Международное агентство по изучению рака инициировало масштабное научное исследование. Оно должно завершиться в 2023 году. Самое трудное для ученых — выяснить, как излучение может провоцировать рост раковых клеток, говорит профессор Давид Заридзе.

«Это излучение не повреждает ДНК, в отличие от ионизирующего, поэтому вероятность возникновения рака может быть через другой механизм — нагревание тканей от телефона. Это возможно», — считает президент Противоракового общества России.

В России одними из первых изучать электромагнитные поля как неблагоприятный фактор для здоровья начали в лаборатории НИИ медицины труда имени Николая Измерова. В середине прошлого века исследователи доказали опасность высокого уровня ЭМИ на производстве. А недавно — сравнили здоровье детей отцов, работающих на электротранспорте и обычных автобусах. Результаты ученых поразили.

«Была выявлена яркая тенденция увеличения риска врожденной патологии у детей, рожденных от отцов, работающих на электротранспорте, что согласуется с результатами таких экспериментальных исследований, которые были проведены за рубежом», — рассказала корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник института Лариса Походзей.

Сегодня, по словам доктора медицинских наук, человек точно так же рискует здоровьем в быту, бесконтрольно пользуясь электронными приборами.

«Изменились стандарты, на которых работает сотовая связь. Раньше GSM создавали более высокие уровни, сейчас интенсивность несколько снизилась. При этом длительность использования этих телефонов в течение дня возросла многократно, — объясняет профессор кафедры медицины труда Первого МГМУ имени Ивана Сеченова. — Электромагнитные поля мы рассматриваем как фактор риска развития гипертонической болезни, инфарктов, инсультов, врожденных пороков развития у детишек, нейродегенеративных заболеваний, синдромов Альцгеймера, Паркинсона и других».

Российские ученые обратили внимание на то, что вердикт туринского суда основан на независимой экспертизе. Таким образом, суд впервые признал данные исследований, финансируемых отраслью телефонной связи, ненадежными.

«Независимость от отрасли связи — это очень серьезный вопрос. Когда нас набирали в рабочую группу Международного агентства по изучению рака, нас досконально проверяли на наличие связей. Только когда выяснилось, что человек ни копейки не получал, нас включали в эту группу», — говорит Олег Григорьев.

В Совете Федерации забили тревогу. В России проблема качества исследований электронных приборов особенно актуальна, считает Владимир Круглый.

«В мире только научных публикаций о влиянии ЭМИ на здоровье человека более 10 тысяч за последние годы! Но я не уверен, что нам дают достоверную информацию по результатам этих исследований. Кто их финансирует? Те же самые компании, которые это внедряют, эксплуатируют, — обеспокоен сенатор. — В России не все базовые станции исследуются, контролируются государственными лабораториями, которые принадлежат Роспотребнадзору. Есть частные, которые тоже могут исследовать излучения. Что это за лаборатории, насколько достоверны их исследования, никто не может сказать».

Владимир Круглый работает над федеральным законом об электромагнитной безопасности. Говорит, документ позволит профинансировать новые независимые научные исследования.

«Это должно финансировать государство. Система должна быть абсолютно независимой, потому что речь идет о национальной безопасности, — уверен он. — Если будет принят такой федеральный закон, то финансы найдутся. Мы обязаны их найти».

По словам члена Совета Федерации, часть средств может быть выделена в рамках нацпроекта «цифровая экономика».

«Перед российскими учеными стоит задача все-таки получить свои, отечественные данные, потому что сейчас мы оперируем исключительно зарубежными. Отечественных данных нет, — констатирует Олег Григорьев. — Это требует постановки масштабного эксперимента. Это крайне актуальная задача, ее нужно организовать в самое ближайшее время».

Отсутствие в стране подобных исследований подтверждает и Давид Заридзе.

«Это постоянный дефект нашей медицинской науки: мы ссылаемся на чужие исследования, а своих не имеем», — сказал профессор.

Новые научные изыскания могли бы поставить точку в конфликте сторонников и противников так называемых средств защиты от ЭМИ. Как уверяют производители, наклейки на телефоны, системные блоки, мониторы компьютеров и телевизоры, нейтрализуют вредное воздействие техники. Академики заявляют, что эти устройства не работают.

Ранее ФАН сообщал, что ученые Института радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова Российской академии наук разработали и апробировали первый в России персональный дозиметр ЭМИ «Мера».