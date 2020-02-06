Рада может снять мораторий на продажу земли, несмотря на массовые протесты

Киев, 6 февраля. Верховная Рада Украины в четверг, 6 февраля, может принять законопроект об отмене запрета на продажу земли. Парламентские слушания проходят на фоне массовых протестов по всей стране.

Отмечается, что перед вторым слушанием в законопроект были внесены правки. В частности, в него внесли пункт, согласно которому продажа земли иностранцам возможна только после референдума.

Кроме того, была значительно уменьшена норма по продаже земли одному лицу – с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.

Напомним, первое чтение по законопроекту прошло 19 декабря и сопровождалось акциями против его принятия, повсеместными по всей стране. Нынешние слушания также проходят на фоне массовых протестов.

Сообщается, что возле здания Рады уже собирается митинг, организованный партиями «Свобода» и «Батькивщина». В нем участвуют более 500 человек. Также акция протеста «Всеукраинской Аграрной Рады» проходит рядом с Офисом президента.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине 18 лет, в декабре большинство депутатов Рады поддержали его снятие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о массовых протестах против отмены запрета в столице и регионах Украины. В частности, противники земельной реформы перекрыли дороги в Одесской области и Виннице, а в Киеве между митингующими и правоохранителями прошли столкновения.