Адмирал Кравченко ответил на заявление об угрозе российских подлодок

Москва, 6 февраля. Восточное и западное побережье США никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок. Об этом сказал начальник главного штаба ВМФ РФ (1998–2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

«Восточное побережье США, как, впрочем, и западное, никогда не были и не будут убежищем для подлодок ВМС США», — заметил Кравченко.

Он пояснил, что «наши атомные подлодки выходили в Мировой океан» для того, чтобы отрабатывать учебно-боевые задачи, «даже в 90-е годы прошлого столетия, когда катастрофически не хватало денег на развитие и полноценное функционирование флота».

По словам Кравченко, в настоящее время ситуация изменилась, причем глобально. Виктор Кравченко напомнил, что в боевой состав флота поступают атомные лодки усовершенствованных проектов «Ясень-М» и «стратеги» «Борей-А». Кроме того, как заметил Кравченко, появились новые ракеты типа «Калибр», завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» и беспилотника «Посейдон».

Вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис ранее заявил, что восточное побережье Соединенных Штатов больше не является безопасным убежищем из-за подлодок РФ.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко раннее рассказал, что военно-морской флот РФ усилится четырьмя подводными лодками и двумя фрегатами. По его информации, в 2020 году Минобороны заключит контракты на строительство двух субмарин «Борей-А», двух подлодок «Ясень-М» и двух фрегатов проекта 22350.

Отметим, атомные подлодки типа «Ясень-М» могут развивать скорость до 31 узла под водой. Они имеют на вооружении мины, торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Серийный атомный подводный крейсер четвертого поколения «Борей-А» вооружен баллистическими ракетами «Булава».