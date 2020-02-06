Украинцы рассылают фейки об «эпидемии» коронавируса в России

Москва, 6 февраля. Украинцы распространяют ложные сообщения об эпидемии коронавируса в России, заявил юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Однотипные фейки, как уточнил он, рассылаются в в WhatsApp и Telegram. Все это, по мнению эксперта, напоминает ситуацию, произошедшую весной 2018 года, когда «дочери офицеров» со специальных аккаунтов рассылали ложные сообщения о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», наводя панику.

«Потом внезапно оказалось, что очень многие из «дочерей офицеров» являются гражданами Украины, а главный украинский «пранкер Вольнов» целенаправленно обзванивал морги и сообщал о «сотнях жертв», – написал Ремесло на своей странице в Facebook.

Теперь, по его словам, та же история повторяется и с коронавирусом. Тут же он опубликовал скриншоты типичных «панических сообщений» в Telegram-чатах Тюмени (где как раз проводится карантин и иные профилактические мероприятия), Томска, Магнитогорска, Краснодара и иных областях России.

«Общий смысл сообщений «дочери офицера», как сами видите – «у меня уже друзья заболели, пора валить». Отправитель сообщений – внезапно, некто Олег Игнатенко из украинского города Львов», — уточнил Ремесло.

Такие же сообщения в духе «а власти скрывают!» рассылаются и в различных городских и районных чатах в WhatsApp.

«Особенно сильное распространение этот паникерский спам получает в родительских чатах, в связи с естественной обеспокоенностью родителей за здоровье своих детей», – добавил он.

Юрист обратил внимание, что фейки начали активно распространять и украинские СМИ. В частности, издание «Обозреватель» 22 января написало о якобы распространении коронавируса в России, и это при том, что данные о первых заболевших правительство РФ официально появились только 31 января. Об «эпидемии» коронавируса в России старательно пишут также издания «Украинский мир» и «Диалог». Последнее, к примеру, сообщает, что из-за отсутствия китайский комплектующих в РФ якобы готовится к приостановке работы завод КамАЗ. Украинское «Новое Время» утверждает,что «глобальные экономические последствия коронавируса ударят по России больше всего ... что явно усилит общественную обеспокоенность».

По мнению юриста, цель всех этих информационных диверсий, как и в случае с «Зимней вишней», ставится совершенно определенная: вбросить фейк, запугать. В связи с этим он призвал всех не поддаваться на эту искусственно создаваемую панику.

«Не стоит играть на руку украинским интернет-террористам, проверяйте любую «шокирующую» информацию, которую встречаете в мессенджерах или соцсетях» – заключил Ремесло.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, 563 человека скончались, 1153 заболевших выздоровели.