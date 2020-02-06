Чехова предложила подписчикам обсудить ее жир и пупок на фото

Москва, 6 февраля. Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок в купальнике на своей странице в Instagram. Звезда предложила подписчикам обсудить фотографию и поискать недостатки.

«Использую фото в купальнике как дефибриллятор для моего Instagram. <…> Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?» — написала Чехова.

Некоторые фолловеры ведущей тут же отозвались на ее предложение, при этом многие восхитились фигурой Чеховой и ее чувством юмора.

«Все бы ничего, но почему-то на видео и попа намного больше, и талии осиной нет», — написала marialen25.

«Жира не вижу, пупок очень милый, купальник замечательно сидит», — прокомментировала katarina_ien.

«Анфиса, вы такая сочная, женственная, просто шикарная женщина! Что тут еще можно обсуждать?» — отметила anzhela_zelentsova.

«Вам природа подарила естественные формы, а вы про какой-то жирок спрашиваете», — написал vlad_nyx.

«Все прекрасно, и даже пупок», — считает andzhelanechepurenko.

«Анфиса, прекрасное чувство юмора и самоиронии!!!» — восхитилась liana18.10.

Ранее Анфиса Чехова пожаловалась, что мужчины часто присылают ей непристойные снимки в Instagram. Телеведущая сообщила, что не рассматривает эти фотографии и не отвечает на подобные сообщения.