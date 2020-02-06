Клинические испытания американского препарата против коронавируса начались в КНР

Пекин, 6 февраля. Эксперты приступили к клиническим тестам экспериментального препарата против коронавируса американской фирмы Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань, где был зафиксирован очаг заболевания. Об этом пишет китайская газета China Daily.

Накануне Государственное управление по надзору и контролю за лекарственными препаратами КНР ратифицировало третью стадию испытаний медикамента Remdesivir​​​. По словам главы клинических испытаний Цао Бина, при анализе in vitro препарат показал себя эффективным.

В общей сложности, по его словам, будут участвовать 761 человек, в том числе пациенты с тяжелыми случаями.

Пекин в конце прошлого года сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек. Как отмечал Infox.ru, вне КНР от коронавируса скончался гражданин Филиппин.

Как сообщало издание Deita.ru, многие заведения китайской кухни во Владивостоке оказались под угрозой закрытия из-за распространения коронавируса.