В Генштабе Белоруссии заявили, что заранее спрогнозировали гражданскую войну на Украине

Минск, 6 февраля. Руководитель главного оперативного управления генерального штаба армии Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал гражданскую войну на Украине за два года до ее начала.

По его словам, особенность главного плана обороны Белоруссии состоит в том, что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании. Как уточнил военный, он направлен на предотвращение возможной агрессии и войны.

«Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», — подчеркнул он.

Как пишет издание «Беларусь сегодня», по словам Муравейко, в 2019 году Минск утвердил план обороны государства, а также концепцию строительства и развития армии.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы армии Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций. В апреле 2019 года ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.