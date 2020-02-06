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МИД КНР призвал не верить слухам о коронавирусе

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МИД КНР призвал не верить слухам о коронавирусе

Пекин, 6 февраля. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала не верить слухам о коронавирусе, отметив, что Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с его распространением.

Во время онлайн-брифинга Хуа Чуньин подчеркнула, что слухи о коронавирусе порой хуже его самого.

«Мы обратили внимание на некоторые слухи и ложь вокруг ситуации со вспышкой заболевания, которые страшнее самого вируса. Вы, вероятно, обратили внимание, что генеральный директор ВОЗ недавно вновь выразил надежду, что все стороны не будут верить слухам и распространять их», — сказала официальный представитель МИД КНР.

Она также заметила, что некоторые страны также предпринимают попытки для того, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто фабрикует и распространяет слухи.

Сотрудники китайской полиции задержали нескольких человек по обвинению в распространении слухов о коронавирусе в Интернете. Один из задержанных, который распространял ложную информацию о пневмонии в соцсетях в китайском Тяньцзине, был привлечен к уголовной ответственности.

МИД КНР призвал не верить слухам о коронавирусе

Информация о вспышке нового типа коронавируса появилась в конце декабря 2019 года. Тогда власти Китая проинформировали о многочисленных случаях заражения пневмонии в городе Ухань. Почти 30 тысяч человек к настоящему моменту заболели, порядка 500 заболевших погибли. 

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться китайским коронавирусом в России практически равны нулю. Он обратил внимание на то, что переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения зарегистрировано среди китайцев, именно поэтому гражданам России бояться нечего, подчеркнул Фаворов.

МИД КНР призвал не верить слухам о коронавирусе

В четверг гражданина Китая с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге. Мужчина прибыл в Северную столицу в составе экипажа баржи, следовавшей из Испании за металлоломом. Мужчину доставили в инфекционную больницу имени Боткина с высокой температурой. Роспотребнадзор уже постановил прекратить погрузку баржи в петербургском порту. 

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