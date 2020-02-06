МИД КНР призвал не верить слухам о коронавирусе

Пекин, 6 февраля. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала не верить слухам о коронавирусе, отметив, что Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с его распространением.

Во время онлайн-брифинга Хуа Чуньин подчеркнула, что слухи о коронавирусе порой хуже его самого.

«Мы обратили внимание на некоторые слухи и ложь вокруг ситуации со вспышкой заболевания, которые страшнее самого вируса. Вы, вероятно, обратили внимание, что генеральный директор ВОЗ недавно вновь выразил надежду, что все стороны не будут верить слухам и распространять их», — сказала официальный представитель МИД КНР.

Она также заметила, что некоторые страны также предпринимают попытки для того, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто фабрикует и распространяет слухи.

Сотрудники китайской полиции задержали нескольких человек по обвинению в распространении слухов о коронавирусе в Интернете. Один из задержанных, который распространял ложную информацию о пневмонии в соцсетях в китайском Тяньцзине, был привлечен к уголовной ответственности.

Информация о вспышке нового типа коронавируса появилась в конце декабря 2019 года. Тогда власти Китая проинформировали о многочисленных случаях заражения пневмонии в городе Ухань. Почти 30 тысяч человек к настоящему моменту заболели, порядка 500 заболевших погибли.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться китайским коронавирусом в России практически равны нулю. Он обратил внимание на то, что переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения зарегистрировано среди китайцев, именно поэтому гражданам России бояться нечего, подчеркнул Фаворов.

В четверг гражданина Китая с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге. Мужчина прибыл в Северную столицу в составе экипажа баржи, следовавшей из Испании за металлоломом. Мужчину доставили в инфекционную больницу имени Боткина с высокой температурой. Роспотребнадзор уже постановил прекратить погрузку баржи в петербургском порту.