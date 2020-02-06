Садальский напомнил о белорусских корнях Кирка Дугласа

Москва, 6 февраля. Звездный актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас, скончавшийся в возрасте 103 лет, имел белорусские корни, напомнил актер театра и кино Станислав Садальский.

Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, посвященный жизни звезды Голливуда. Садальский напомнил, что Дуглас был из эмигрантской семьи — его родители переехали в Штаты из Белоруссии.

«Мир его знает как Кирка Дугласа, 103-летнего актера из Беверли-Хиллз, он был Изя Демский», — написал 68-летний Садальский.

Российский актер также вспомнил несколько цитат легендарного голливудского актера, которые, по его мнению, были очень точно сказаны. По его словам, Дуглас был гениальным человеком, сообщил телеканал «360».

Голливудского актера Кирка Дугласа не стало в среду, ему было 103 года, напомнил НСН. Сын артиста, актер Майкл Дуглас, сообщивший о смерти отца, заявил, что Кирк был не только легендой и актером из «золотого века» кинематографа, но и гуманистом, «подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил». Покойный был известным филантропом, который работал на благо общества и ради мира на Земле, добавил лауреат «Оскара».