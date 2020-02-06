Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия
  /  Обновлено: 

Легковушка столкнулась с фурой в Крыму, есть жертвы

259
0 Оставить комментарий

Легковушка столкнулась с фурой в Крыму, есть жертвы

Севастополь, 6 февраля. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Крыму, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Крыму.

По информации республиканского ведомства, авария произошла утром 6 февраля в Бахчисарайском районе. Согласно предварительной версии, водитель Lada Kalina по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой МАN. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковой машины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.

Новости партнеров

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Новости партнеров