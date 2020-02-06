Россияне не пострадали в аварии с пассажирским поездом на севере Италии

Милан, 6 февраля. Россияне не пострадали при аварии с пассажирским поездом, который сошел с рельсов на севере Италии. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Милане.

«По имеющейся у нас информации, от итальянских правоохранительных органов, с которыми мы находимся в контакте, россиян среди пострадавших пассажиров поезда нет», — сказала сотрудница дипломатического представительства.

Также она сообщила ТАСС, что серьезных травм никто из пострадавших не получил.

Напомним, скоростной пассажирский поезд Frecciarossa («Красная стрела»), который следовал из Милана в Болонью, слетел с рельсов ранним утром 6 февраля. Инцидент произошел недалеко от города Лоди.

Жертвами аварии стали два человека — машинист и работник железных дорог, передает телеканал «360». 30 человек получили различные травмы.