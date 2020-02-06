Посол Гармонин отреагировал на антироссийские вбросы в швейцарских СМИ

Берн, 6 февраля. Антироссийские вбросы в прессе могут нанести вред российско-швейцарским отношениям, однако у стран налажен доверительный диалог для урегулирования различных проблем. Об этом сказал журналистам в четверг посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Подобного рода антироссийские инсинуации в прессе способны нанести вред двусторонним отношениям. В этой связи хотелось бы напомнить еще раз об ответственности, которую несут СМИ, выдвигающие с одной стороны громкие, а с другой — голословные обвинения», — подчеркнул российский дипломат.

Он отметил, что власти Швейцарии вынуждены реагировать на такие вбросы. По словам Гармонина, Москва ценит уровень и доверительный характер сотрудничества с Швейцарией, сообщает РИА Новости.

«Это также означает, что мы готовы к откровенному диалогу со швейцарскими коллегами и предметному обсуждению любых волнующих их вопросов», — резюмировал представитель дипмиссии.

В швейцарских СМИ в предыдущем месяце были опубликованы материалы, в которых говорилось о том, что двое российских дипломатов подозревались в шпионаже, связанном с предстоящим давосским Всемирным экономическим форумом. Согласно информации местной прессы, россияне были задержаны, но никаких признаков противоправной деятельности не было выявлено. В посольстве Российской Федерации в Берне назвали статьи вбросом для попытки подорвать отношения между двумя государствами.